Генич: я был уверен, что ЦСКА вынесет «Динамо»

Футбольный комментатор Константин Генич высказался по итогам матча 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и ЦСКА. Прошедшая в воскресенье встреча завершилась убедительной победой бело-голубых со счётом 4:1.
— По счёту такое доминирование как будто не предполагала вывеска этого матча.
— Я был уверен, что будет вынос.
— Вынос «Динамо»?
— Да. Во-первых, ЦСКА играет дома после феноменального, космического матча с «Краснодаром». На такой уверенности… Прямо оптимальный состав можно на эту игру выставить. Ещё ЦСКА играл после «Краснодара» и «Зенита», понимая, что те проиграли. «Динамо» играло в четверг поздно вечером — [было] на день меньше подготовки к этому матчу. То есть все расклады были в пользу ЦСКА, — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».
