Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ньюкасл Юнайтед — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич: я был уверен, что ЦСКА вынесет «Динамо»

Генич: я был уверен, что ЦСКА вынесет «Динамо»
Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич высказался по итогам матча 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и ЦСКА. Прошедшая в воскресенье встреча завершилась убедительной победой бело-голубых со счётом 4:1.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 13'     0:2 Маричаль – 45+4'     1:2 Мойзес – 58'     1:3 Бителло – 66'     1:4 Сергеев – 84'    
Удаления: Гонду – 17' / нет

— По счёту такое доминирование как будто не предполагала вывеска этого матча.
— Я был уверен, что будет вынос.

— Вынос «Динамо»?
— Да. Во-первых, ЦСКА играет дома после феноменального, космического матча с «Краснодаром». На такой уверенности… Прямо оптимальный состав можно на эту игру выставить. Ещё ЦСКА играл после «Краснодара» и «Зенита», понимая, что те проиграли. «Динамо» играло в четверг поздно вечером — [было] на день меньше подготовки к этому матчу. То есть все расклады были в пользу ЦСКА, — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Артём Дзюба заявил, что готов вернуться в «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android