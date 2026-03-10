Экс-игрок «Ман Сити» и сборной Англии арестован по подозрению в нападении — The Guardian

Бывший полузащитник «Манчестер Сити», «Ньюкасла» и сборной Англии Джои Бартон арестован по подозрению в нападении на человека возле одного из гольф-клубов Ливерпуля, сообщает The Guardian.

43-летний Бартон и ещё один человек были задержаны в воскресенье, 9 марта, по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Предполагаемый потерпевший был доставлен в больницу с травмами лица и рёбер. Один из местных жителей сообщил, что увидел мужчину, лежащего на земле в крови, после чего вызвал экстренные службы.

Бартон играл за такие клубы, как «Манчестер Сити», «Ньюкасл» и «Рейнджерс». В 2018 году он перешёл на тренерскую работу, сначала в «Флитвуд Таун», а затем в «Бристоль Роверс», где проработал до 2023 года.