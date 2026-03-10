Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ньюкасл Юнайтед — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Ман Сити» и сборной Англии арестован по подозрению в нападении — The Guardian

Экс-игрок «Ман Сити» и сборной Англии арестован по подозрению в нападении — The Guardian
Комментарии

Бывший полузащитник «Манчестер Сити», «Ньюкасла» и сборной Англии Джои Бартон арестован по подозрению в нападении на человека возле одного из гольф-клубов Ливерпуля, сообщает The Guardian.

43-летний Бартон и ещё один человек были задержаны в воскресенье, 9 марта, по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Предполагаемый потерпевший был доставлен в больницу с травмами лица и рёбер. Один из местных жителей сообщил, что увидел мужчину, лежащего на земле в крови, после чего вызвал экстренные службы.

Бартон играл за такие клубы, как «Манчестер Сити», «Ньюкасл» и «Рейнджерс». В 2018 году он перешёл на тренерскую работу, сначала в «Флитвуд Таун», а затем в «Бристоль Роверс», где проработал до 2023 года.

Материалы по теме
Родри из «Манчестер Сити» обвинили в слежке за соседями с помощью дрона — The Sun
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android