Геннадий Орлов выделил слабую сторону «Зенита»

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов выделил слабую сторону санкт-петербургского «Зенита». Он считает, что у сине-бело-голубых хромает командное взаимодействие — игроки полагаются на индивидуальные навыки друг друга.

«У «Зенита» кто-то один берёт мяч, а не него все остальные свои смотрят… Ждут, что он сделает. Вот это у «Зенита» пока не наиграно [взаимодействие]. А оно должно быть», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, «Зенит» идёт на втором месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко.