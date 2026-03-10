Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ньюкасл Юнайтед — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Геннадий Орлов выделил слабую сторону «Зенита»

Геннадий Орлов выделил слабую сторону «Зенита»
Комментарии

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов выделил слабую сторону санкт-петербургского «Зенита». Он считает, что у сине-бело-голубых хромает командное взаимодействие — игроки полагаются на индивидуальные навыки друг друга.

«У «Зенита» кто-то один берёт мяч, а не него все остальные свои смотрят… Ждут, что он сделает. Вот это у «Зенита» пока не наиграно [взаимодействие]. А оно должно быть», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, «Зенит» идёт на втором месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко.

Материалы по теме
Орлов высказался о прогрессе Кондакова в «Зените»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android