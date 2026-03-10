Скидки
Гендиректор «Динамо» оценил судейство в весенней части РПЛ

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров оценил судейство в весенней части сезона Мир Российской Премьер-Лиги. Напомним, в матчах 19-го и 20-го туров РПЛ уже произошло множество судейских скандалов и спорных решений арбитров.

— Как вам судейство в первых турах после возобновления?
— Не идеальное.

— И что с этим делать?
— Нужно работать, — приводит слова Пивоварова «Матч ТВ».

«Динамо» за два весенних тура поднялось на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. На момент зимнего перерыва бело-голубые шли на 10-м месте в чемпионате. В следующем туре команда Ролана Гусева сыграет с «Ростовом» на выезде.

