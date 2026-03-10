Гурцкая — о поражении ЦСКА от «Динамо»: армейцы ввязались в драку как юнцы

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался по итогам матча 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и ЦСКА. Прошедшая встреча завершилась убедительной победой бело-голубых со счётом 4:1.

«ЦСКА ввязался в драку как юнец какой-то. Понимаешь? Как юнец, который хотел просто в меньшинстве, когда счёт стал 2:1… Они поставили на кон всё, чтобы забить гол, а эти просто умно чуть отошли. Имея такого человека, как Бителло, который любой передачей может разрезать [линию обороны]…

Они, конечно, на контратаках сыграли более продуктивно. Вот и всё», — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».