Гурцкая — о поражении ЦСКА от «Динамо»: армейцы ввязались в драку как юнцы
Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался по итогам матча 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и ЦСКА. Прошедшая встреча завершилась убедительной победой бело-голубых со счётом 4:1.
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 13' 0:2 Маричаль – 45+4' 1:2 Мойзес – 58' 1:3 Бителло – 66' 1:4 Сергеев – 84'
Удаления: Гонду – 17' / нет
«ЦСКА ввязался в драку как юнец какой-то. Понимаешь? Как юнец, который хотел просто в меньшинстве, когда счёт стал 2:1… Они поставили на кон всё, чтобы забить гол, а эти просто умно чуть отошли. Имея такого человека, как Бителло, который любой передачей может разрезать [линию обороны]…
Они, конечно, на контратаках сыграли более продуктивно. Вот и всё», — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».
