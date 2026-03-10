Скидки
Ньюкасл Юнайтед — Барселона. Прямая трансляция
Гурцкая — о поражении ЦСКА от «Динамо»: армейцы ввязались в драку как юнцы

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался по итогам матча 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и ЦСКА. Прошедшая встреча завершилась убедительной победой бело-голубых со счётом 4:1.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 13'     0:2 Маричаль – 45+4'     1:2 Мойзес – 58'     1:3 Бителло – 66'     1:4 Сергеев – 84'    
Удаления: Гонду – 17' / нет

«ЦСКА ввязался в драку как юнец какой-то. Понимаешь? Как юнец, который хотел просто в меньшинстве, когда счёт стал 2:1… Они поставили на кон всё, чтобы забить гол, а эти просто умно чуть отошли. Имея такого человека, как Бителло, который любой передачей может разрезать [линию обороны]…

Они, конечно, на контратаках сыграли более продуктивно. Вот и всё», — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

