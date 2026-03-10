Гасилин — о матче «Локомотива» с «Ахматом»: в хорошей команде штрафуют за такие действия
Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин подверг критике игру футболистов «Локомотива» в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Команды встретились на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Игра завершилась вничью — 2:2. Первый гол «Ахмата» прямым ударом со штрафного забил форвард Георгий Мелкадзе. Гасилин считает, что «Локомотив» подвела стенка, футболистов из которой можно оштрафовать.
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный
0:1 Мелкадзе – 24' 0:2 Самородов – 27' 1:2 Фассон – 45+2' 2:2 Пруцев – 48'
«Давайте скажем прямо: у Мелкадзе удар не удался. Но стенка не должна разваливаться. Когда ты прыгаешь, ты не должен отворачиваться. В хорошей команде штрафуют за такие действия», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».
