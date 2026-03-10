Гасилин — о матче «Локомотива» с «Ахматом»: в хорошей команде штрафуют за такие действия

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин подверг критике игру футболистов «Локомотива» в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Команды встретились на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Игра завершилась вничью — 2:2. Первый гол «Ахмата» прямым ударом со штрафного забил форвард Георгий Мелкадзе. Гасилин считает, что «Локомотив» подвела стенка, футболистов из которой можно оштрафовать.

«Давайте скажем прямо: у Мелкадзе удар не удался. Но стенка не должна разваливаться. Когда ты прыгаешь, ты не должен отворачиваться. В хорошей команде штрафуют за такие действия», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».