Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ньюкасл Юнайтед — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гасилин — о матче «Локомотива» с «Ахматом»: в хорошей команде штрафуют за такие действия

Гасилин — о матче «Локомотива» с «Ахматом»: в хорошей команде штрафуют за такие действия
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин подверг критике игру футболистов «Локомотива» в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Команды встретились на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Игра завершилась вничью — 2:2. Первый гол «Ахмата» прямым ударом со штрафного забил форвард Георгий Мелкадзе. Гасилин считает, что «Локомотив» подвела стенка, футболистов из которой можно оштрафовать.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный
0:1 Мелкадзе – 24'     0:2 Самородов – 27'     1:2 Фассон – 45+2'     2:2 Пруцев – 48'    

«Давайте скажем прямо: у Мелкадзе удар не удался. Но стенка не должна разваливаться. Когда ты прыгаешь, ты не должен отворачиваться. В хорошей команде штрафуют за такие действия», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Черчесов тормознул ещё один топ-клуб РПЛ! «Локо» отыгрался с 0:2, но остался без лидерства
Черчесов тормознул ещё один топ-клуб РПЛ! «Локо» отыгрался с 0:2, но остался без лидерства
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android