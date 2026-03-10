Скидки
Вячеслав Караваев рассказал о своей мечте

Вячеслав Караваев рассказал о своей мечте


Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев ответил на вопрос о своей мечте. Он заявил, что мечтает играть в официальных матчах и «кайфовать от футбола». Напомним, игрок пропустил около года из-за травмы.

— О чём сейчас мечтаешь?
— Сейчас, наверное, мечтаю выйти на поле в официальном матче и просто кайфовать от футбола. Наверное, это самое главное спустя такое большое количество времени, спустя долгое восстановление. Я думаю, это самое главное, потому что, если со здоровьем всё окей, тогда ты занимаешься любимым делом, ты уже счастлив. Поэтому это мечта, наверное», — сказал Караваев в интервью пресс-службе «Зенита».


