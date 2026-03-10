Георгий Мелкадзе: когда играешь в «Спартаке», пять голов даже от «Реала» нельзя пропускать

Нападающий грозненского «Ахмата» Георгий Мелкадзе прокомментировал поражение московского «Спартака» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Динамо». Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась победой бело-голубых со счётом 5:2.

«Был удивлён поражению «Спартака» в матче с «Динамо» в Кубке. Когда играешь в «Спартаке», пять мячей даже от «Реала» из Мадрида нельзя пропускать. Это всё-таки «Спартак», — сказал Мелкадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ответный матч между командами запланирован на 18 марта. Он пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.