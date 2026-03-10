Георгий Мелкадзе: когда играешь в «Спартаке», пять голов даже от «Реала» нельзя пропускать
Нападающий грозненского «Ахмата» Георгий Мелкадзе прокомментировал поражение московского «Спартака» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Динамо». Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась победой бело-голубых со счётом 5:2.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Нгамалё – 5' 1:1 Угальде – 30' 2:1 Нгамалё – 67' 3:1 Рикардо – 70' 4:1 Тюкавин – 73' 5:1 Осипенко – 83' 5:2 Мартинс – 90+2'
«Был удивлён поражению «Спартака» в матче с «Динамо» в Кубке. Когда играешь в «Спартаке», пять мячей даже от «Реала» из Мадрида нельзя пропускать. Это всё-таки «Спартак», — сказал Мелкадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
Ответный матч между командами запланирован на 18 марта. Он пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.
