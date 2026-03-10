Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ньюкасл Юнайтед — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Георгий Мелкадзе: когда играешь в «Спартаке», пять голов даже от «Реала» нельзя пропускать

Георгий Мелкадзе: когда играешь в «Спартаке», пять голов даже от «Реала» нельзя пропускать
Комментарии

Нападающий грозненского «Ахмата» Георгий Мелкадзе прокомментировал поражение московского «Спартака» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Динамо». Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась победой бело-голубых со счётом 5:2.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Нгамалё – 5'     1:1 Угальде – 30'     2:1 Нгамалё – 67'     3:1 Рикардо – 70'     4:1 Тюкавин – 73'     5:1 Осипенко – 83'     5:2 Мартинс – 90+2'    

«Был удивлён поражению «Спартака» в матче с «Динамо» в Кубке. Когда играешь в «Спартаке», пять мячей даже от «Реала» из Мадрида нельзя пропускать. Это всё-таки «Спартак», — сказал Мелкадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ответный матч между командами запланирован на 18 марта. Он пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Материалы по теме
Станислав Черчесов оценил игру Георгия Мелкадзе в матче «Ахмата» с ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android