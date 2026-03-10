Николай Писарев заявил, что Валерий Карпин приблизил «Динамо» к чемпионскому титулу РПЛ

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев заявил, что бывший главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин приблизил бело-голубых к победе в Мир РПЛ. Карпин покинул «Динамо» осенью 2025-го, когда команда занимала 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.

— Вам не кажется, что Карпин плохо справился со своей работой и что нынешние результаты «Динамо» это доказывают?

— Нет. Он просто форсировал те изменения, которые назрели в «Динамо», чтобы выиграть наконец титул. Всё. Он просто немного это форсировал. Он приблизил «Динамо»…

— Николай Николаевич, при всей любви и уважении к Валерию Георгиевичу, когда он ушёл из команды, они шли то ли на 10-м, то ли на 11-м месте. После первого круга. Куда он её приблизил? К чему?

— Ну он её укомплектовал. Нет?

— Трансфер Максима Осипенко — это приближение к титулу?

— Да, — сказал Писарев в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».