«Спартак» — лучшая команда 20-го тура РПЛ по ожидаемым голам
Статистический телеграм-канал РУСТАТ подвёл итоги 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, опубликовав рейтинг лучших клуба тура по разным компонентам. Так, лидером 20-го тура по ожидаемым голам (xG) стал московский «Спартак». Показатель xG красно-белых — 3,38.
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 3
Акрон
Тольятти
0:1 Болдырев – 18' 1:1 Солари – 23' 2:1 Ву – 41' 3:1 Мартинс – 45+2' 3:2 Беншимол – 57' 3:3 Болдырев – 62' 4:3 Маркиньос – 88'
Напомним, в минувшем туре «Спартак» принимал на своём поле «Акрон». Игра завершилась победой красно-белых со счётом 4:3. В составе москвичей голами отметились Пабло Солари, Кристофер Ву, Кристофер Мартинс и Маркиньос. За «Акрон» забивали Максим Болыдырев (дубль) и Беншимол.
«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.
