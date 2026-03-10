Скидки
Ньюкасл Юнайтед — Барселона. Прямая трансляция
23:00 Мск
«Спартак» — лучшая команда 20-го тура РПЛ по ожидаемым голам

Комментарии

Статистический телеграм-канал РУСТАТ подвёл итоги 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, опубликовав рейтинг лучших клуба тура по разным компонентам. Так, лидером 20-го тура по ожидаемым голам (xG) стал московский «Спартак». Показатель xG красно-белых — 3,38.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 3
Акрон
Тольятти
0:1 Болдырев – 18'     1:1 Солари – 23'     2:1 Ву – 41'     3:1 Мартинс – 45+2'     3:2 Беншимол – 57'     3:3 Болдырев – 62'     4:3 Маркиньос – 88'    

Напомним, в минувшем туре «Спартак» принимал на своём поле «Акрон». Игра завершилась победой красно-белых со счётом 4:3. В составе москвичей голами отметились Пабло Солари, Кристофер Ву, Кристофер Мартинс и Маркиньос. За «Акрон» забивали Максим Болыдырев (дубль) и Беншимол.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

