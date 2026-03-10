Скидки
Ньюкасл Юнайтед — Барселона. Прямая трансляция
23:00 Мск
Гурцкая предположил, сможет ли Карседо привести «Спартак» к чемпионству в РПЛ

Гурцкая предположил, сможет ли Карседо привести «Спартак» к чемпионству в РПЛ
Комментарии

Футбольный агент Тимур Гурцкая ответил на вопрос, сможет ли главный тренер «Спартака» Хуан Карседо привести красно-белых к чемпионству в Мир РПЛ. Испанец возглавил команду зимой. В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» обыграл тольяттинский «Акрон» со счётом 4:3.

— Карседо — это тот тренер, с которым «Спартак» может титул взять?
— Ну, не знаю… Пока нет. Пока не видно ничего. Он радовался сильно, да, обыграл «Акрон»…

— Я спрашивал, не может ли он праздновать с ними, а может ли он выстроить чемпионскую команду?
— Не знаю. Пусть они сыграют игру с «Зенитом», — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Артём Дзюба заявил, что готов вернуться в «Спартак»
Комментарии
