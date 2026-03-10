Скидки
Ньюкасл Юнайтед — Барселона. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Атлетико Мадрид – Тоттенхэм: прямая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/2026 начнется в 23:00 мск 10 марта 2026

«Атлетико» — «Тоттенхэм»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск
Комментарии

Сегодня, 10 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся мадридский «Атлетико» (Испания) и «Тоттенхэм» (Англия). Игра пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Второй матч между «Тоттенхэмом» и «Атлетико» состоится 18 марта. Игра пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

На стадии раунда плей-офф соревнования «матрасники» по сумме двух встреч победили «Брюгге» со счётом 7:4. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «шпоры» набрали 17 очков и заняли четвёртое место.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026
