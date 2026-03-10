Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ньюкасл Юнайтед — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Балтики» Петров ответил, мог бы Андрей Талалаев добиться успеха в европейском клубе

Игрок «Балтики» Петров ответил, мог бы Андрей Талалаев добиться успеха в европейском клубе
Комментарии

Полузащитник «Балтики» Максим Петров полагает, что главный тренер калининградской команды Андрей Талалаев мог бы добиться успеха в каком-нибудь европейском клубе. Талалаев возглавляет «Балтику» с 2024-го.

— В чём феномен Талалаева? Вы можете его как-то описать, охарактеризовать. В чём его секрет?
— Он профессионал своего дела, требовательный тренер. Наверное, за счёт этого и получается, он тактически хорошо разбирает команды, поэтому получается.

— Нет какого-то ощущения, что у него в Европе могло бы получиться, если бы его пригласила какая-нибудь команда?
— Думаю, всё возможно, поэтому верю, что и там получится, — приводит слова Петрова «РБ Спорт».

Материалы по теме
Артём Дзюба заявил, что готов вернуться в «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android