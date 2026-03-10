Игрок «Балтики» Петров ответил, мог бы Андрей Талалаев добиться успеха в европейском клубе

Полузащитник «Балтики» Максим Петров полагает, что главный тренер калининградской команды Андрей Талалаев мог бы добиться успеха в каком-нибудь европейском клубе. Талалаев возглавляет «Балтику» с 2024-го.

— В чём феномен Талалаева? Вы можете его как-то описать, охарактеризовать. В чём его секрет?

— Он профессионал своего дела, требовательный тренер. Наверное, за счёт этого и получается, он тактически хорошо разбирает команды, поэтому получается.

— Нет какого-то ощущения, что у него в Европе могло бы получиться, если бы его пригласила какая-нибудь команда?

— Думаю, всё возможно, поэтому верю, что и там получится, — приводит слова Петрова «РБ Спорт».