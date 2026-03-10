Кварацхелия: когда Луис Энрике даёт совет, ты просто должен следовать ему

Грузинский вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером клуба Луисом Энрике.

«С тех пор как я перешёл в «Пари Сен-Жермен», сильно прибавил и стал настоящим бойцом на поле. Всегда стараюсь выкладываться на 100%, даже в защите. В «Наполи» я не так часто это делал, но тренер помог мне в этом плане.

У нас отличные отношения [с Луисом Энрике]. Он тренер, может кричать на меня или говорить всё, что захочет, потому что я знаю, он хочет сделать меня лучшей версией самого себя. Луис Энрике просто всё объясняет и всегда хочет чему-то научить. Когда он даёт совет, ты просто должен следовать ему, чтобы совершенствоваться», — приводит слова Кварацхелии Le Parisien.

Кварацхелия присоединился к «ПСЖ» в январе 2025 года. В текущем сезоне 25-летний футболист провёл 34 матча во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал шесть результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в € 90 млн.