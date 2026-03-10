Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ньюкасл Юнайтед — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Николай Писарев объяснил, в чём Кисляк и Батраков лучше Баринова и Черникова

Николай Писарев объяснил, в чём Кисляк и Батраков лучше Баринова и Черникова
Комментарии

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев высказался о полузащитниках ЦСКА и «Локомотива» Матвее Кисляке и Алексее Батракове, сравнив их с хавбеками Дмитрием Бариновым и Александром Черниковым, который представляет «Краснодар».

— Смотри. Баринов и Черников — это футболисты, которые вот прямо «шестёрки».

— Черников полтора года «восьмёрку» играет.
— Ещё раз. Я смотрю за ними, и они немного тормозят игру. Лишнее касание, на третьего не отдать… В чём сила Батракова и Кисляка? Они могут видеть быстрый выход — ещё до получения мяча я вижу, что с ним сделаю, — сказал Писарев в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Материалы по теме
Николай Писарев заявил, что Валерий Карпин приблизил «Динамо» к чемпионскому титулу РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android