Николай Писарев объяснил, в чём Кисляк и Батраков лучше Баринова и Черникова

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев высказался о полузащитниках ЦСКА и «Локомотива» Матвее Кисляке и Алексее Батракове, сравнив их с хавбеками Дмитрием Бариновым и Александром Черниковым, который представляет «Краснодар».

— Смотри. Баринов и Черников — это футболисты, которые вот прямо «шестёрки».

— Черников полтора года «восьмёрку» играет.

— Ещё раз. Я смотрю за ними, и они немного тормозят игру. Лишнее касание, на третьего не отдать… В чём сила Батракова и Кисляка? Они могут видеть быстрый выход — ещё до получения мяча я вижу, что с ним сделаю, — сказал Писарев в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»