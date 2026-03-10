Скидки
Ньюкасл Юнайтед — Барселона. Прямая трансляция
Константин Генич — о «Спартаке»: как можно за три игры пропустить 10 голов?

Константин Генич — о «Спартаке»: как можно за три игры пропустить 10 голов?
Футбольный комментатор Константин Генич высказался об игре и результатах московского «Спартака» после возобновления текущего сезона. Этой весной красно-белые обыграли «Сочи» (3:2) и «Акрон» (4:3) в рамках Мир РПЛ и уступили «Динамо» (2:5) в матче Фонбет Кубка России.

«Как делает Александр Бубнов? Так (Генич использовал жест фейспалм. — Прим. «Чемпионата»)? Ну как можно за три игры — «Сочи», «Акрон», «Динамо» — пропустить 10? Ну как можно 10 пропустить? «Спартаку», который хочет бороться за что-то?» — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

«Спартак» после 20 туров РПЛ занимает шестое место в турнирной таблице.

