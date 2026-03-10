Скидки
Ньюкасл Юнайтед — Барселона. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Понимаю, почему русские игроки обижаются». Николай Писарев — о Джоне Дуране в «Зените»

«Понимаю, почему русские игроки обижаются». Николай Писарев — о Джоне Дуране в «Зените»
Комментарии

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев высказался о нападающем «Зенита» Джоне Дуране. Колумбиец присоединился к сине-бело-голубым в зимнее трансферное окно из саудовского «Аль-Насра» на правах аренды до конца текущего сезона.

«Вопрос можно? Дуран… Вам его приезд вообще понятен? На 12 матчей. Распиаренный чувак 22-летний, 77 млн за него заплатили. Что там может быть? Тогда я прекрасно русских футболистов понимаю. Которые обижаются, что не попадают в состав», — сказал Писарев в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

«Зенит» после 20 туров Мир Российской Премьер-Лиги занимает второе место в турнирной таблице.

