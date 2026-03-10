Лапорта: вам не кажется стыдным, что 72 года судей возглавляли экс-директора «Реала»?

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил журналисту, высказавшему мнение, что со стороны сине-гранатовых было стыдным платить бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Негрейре.

– Мне кажется стыдным платить вице-президенту судейской коллегии.

– Ах, а вам не кажется стыдным, что на протяжении 72 лет Технический комитет судей (CTA) возглавляли бывшие члены, директора или игроки «Реала»? Разве вам не стыдно за это? Вы считаете это совершенно нормальным. Что вы хотите сказать? То, что делает «Барселона», постыдно, а то, что делает «Реал», — нет?

Сделанное «Барсой» законно и совершенно легитимно. Платежи производились компании, которая существовала, когда мы приобрели клуб в 2003 году. Нам сказали, что она принадлежит сыну Негрейры, который занимался той же работой для мадридского «Атлетико» и других команд. В «Реале» есть Мехия Давила, его жена также связана с CTA. Эти придирки и осуждения начались ещё до того, как был вынесен приговор», — сказал Лапорта в эфире COPE.

Напомним, в 2023 году сине-гранатовым были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Негрейре, который работал в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). «Барселона» обвинялась в совершении указанных выплат с 2001 по 2018 год на сумму около € 8,4 млн.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: