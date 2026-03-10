«Барселона» получила лицензию на «Камп Ноу», позволяющую увеличить вместимость стадиона

Футбольный клуб «Барселона» получил лицензию 1C на «Камп Ноу», выданную городским советом Барселоны, которая позволяет увеличить вместимость стадиона с 45 тыс. до 62 тыс. зрителей. Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Отмечается, что на этом этапе в основном обустраиваются VIP-зоны и залы ожидания, расположенные между первым и вторым ярусами стадиона. В частности, открываются дополнительные зоны гостеприимства. Кроме того, этот этап также включает обустройство новой зоны, предназначенной для трибун болельщиков, расположенной в южной части стадиона и получившей название «Гол 1957» в честь исторического года открытия стадиона. Это пространство призвано усилить атмосферу и поддержку болельщиков во время матчей.