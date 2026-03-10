Скидки
Главная Футбол Новости

Сын главного тренера «Зенита» Сергея Семака принял участие в боксёрском поединке

Сын главного тренера «Зенита» Сергея Семака принял участие в боксёрском поединке
Комментарии

Семён Семак, сын главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Сергея Семака, принял участие в поединке по боксу. Видеофрагментом боя поделилась супруга тренера сине-бело-голубых Анна Семак. Поединок проходил в Шотландии и завершился ничейным исходом.

«Семён в свободное от сценариев и поэзии время», — подписала видео Семак в своём аккаунте в социальной сети.

Ранее Семён Семак выпустил сборник стихотворений на английском языке. Книга вышла под названием «Истинное счастье». Приобрести её можно на сайте английского издательства Olympia Publishers. Цена за один экземпляр составляет £ 5,99 (₽ 641,65).

