Ньюкасл Юнайтед — Барселона. Прямая трансляция
23:00 Мск
Арбелоа ответил Лапорте, заявившему о связи «Реала» и судейского комитета Испании

Арбелоа ответил Лапорте, заявившему о связи «Реала» и судейского комитета Испании
Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа отреагировал на слова президента «Барселоны» Жоана Лапорты, подчеркнувшего, что последние годы Технический комитет судей (CTA) «возглавляли бывшие члены, директора или игроки «Реала».

«Кто это сказал? Ах да, кандидат Лапорта. Думаю, именно он в четыре раза увеличил выплаты Негрейре, так что больше тут нечего сказать», — приводит слова Арбелоа Mundo Deportivo.

Напомним, в 2023 году сине-гранатовым были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Негрейре, который работал в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). «Барселона» обвинялась в совершении указанных выплат с 2001 по 2018 год на сумму около € 8,4 млн.

По версии каталонского клуба, Негрейра был нанят в качестве внешнего консультанта для составления технических отчётов о судействе. Бывший вице-президент CTA отрицает, что его подкупили с целью влияния на судей.

Лапорта: вам не кажется стыдным, что 72 года судей возглавляли экс-директора «Реала»?

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

