Полузащитник «Ливерпуля» Мак Аллистер: наша команда способна одержать победу в ЛЧ

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Галатасараем» высказался о своих целях в 2026 году.

«Победа в Лиге чемпионов — моя нынешняя мечта. В этом году ещё и чемпионат мира, так почему бы не выиграть оба трофея? Наша команда способна одержать победу в Лиге чемпионов, но я уверен, предстоящая игра будет очень непростой», — приводит слова Мак Аллистера официальный сайт УЕФА.

По итогам общего этапа «Ливерпуль» занял третье место в сводной таблице Лиги чемпионов, «Галатасарай» расположился на 20-й строчке и в стыковых матчах переиграл «Ювентус» (5:2, 2:3).

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.