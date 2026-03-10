Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ньюкасл Юнайтед — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Ливерпуля» Мак Аллистер: наша команда способна одержать победу в ЛЧ

Полузащитник «Ливерпуля» Мак Аллистер: наша команда способна одержать победу в ЛЧ
Комментарии

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Галатасараем» высказался о своих целях в 2026 году.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 20:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Победа в Лиге чемпионов — моя нынешняя мечта. В этом году ещё и чемпионат мира, так почему бы не выиграть оба трофея? Наша команда способна одержать победу в Лиге чемпионов, но я уверен, предстоящая игра будет очень непростой», — приводит слова Мак Аллистера официальный сайт УЕФА.

По итогам общего этапа «Ливерпуль» занял третье место в сводной таблице Лиги чемпионов, «Галатасарай» расположился на 20-й строчке и в стыковых матчах переиграл «Ювентус» (5:2, 2:3).

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Материалы по теме
Тренер «Ливерпуля» Слот: в матче с «Галатасараем» нам нужно проявить организованность
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android