Ньюкасл Юнайтед — Барселона. Прямая трансляция
Матч между «Нефтехимиком» и «Факелом», перенесённый из-за морозов, состоится 1 апреля

Перенесённый матч 23-го тура Лиги Pari «Нефтехимик» – «Факел» состоится в Нижнекамске 1 апреля, сообщает пресс-служба воронежского клуба. Время начала игры будет известно позднее.

Встреча должна была состоятся в воскресенье, 8 марта, в Нижнекамске на стадионе «Нефтехимик». Матч был отменён и перенесён из-за погодных условий. Температура воздуха в Нижнекамске при контрольном замере за час до начала встречи составила —15,5°С, что не соответствует регламентным нормам.

Россия — Лига PARI . 23-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Перенесён
Факел
Воронеж

После 22 туров «Нефтехимик» занимает девятое место в турнирной таблице, заработав 31 очко. «Факел» возглавляет таблицу с 51 очком в 22 матчах.

