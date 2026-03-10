Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ньюкасл Юнайтед — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Солари ответил на слова Аршавина, что «Спартак» больше не является топ-клубом

Солари ответил на слова Аршавина, что «Спартак» больше не является топ-клубом
Комментарии

Нападающий московского «Спартака» Пабло Солари ответил на слова бывшего форварда сборной России Андрея Аршавина, который ранее заявил, что красно-белые больше не являются топ-клубом в стране.

— Андрей Аршавин сказал, что «Спартак» больше не топ-клуб. Что ты можешь ответить ему?
— Каждый имеет право на своё мнение. Для меня «Спартак» — топ-клуб. По-моему, мы отлично работаем, чтобы прогрессировать и становиться лучше.

Мы много работаем и будем продолжать, чтобы «Спартак» был там, где он сейчас, а это, на мой взгляд, одно из лучших мест. У нас очень хорошая команда, — сказал Солари в интервью Sport24.

Материалы по теме
Сборная 20-го тура РПЛ. Палач ЦСКА, волшебник «Спартака» и звёзды клубов-аутсайдеров
Сборная 20-го тура РПЛ. Палач ЦСКА, волшебник «Спартака» и звёзды клубов-аутсайдеров
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android