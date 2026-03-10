Солари ответил на слова Аршавина, что «Спартак» больше не является топ-клубом

Нападающий московского «Спартака» Пабло Солари ответил на слова бывшего форварда сборной России Андрея Аршавина, который ранее заявил, что красно-белые больше не являются топ-клубом в стране.

— Андрей Аршавин сказал, что «Спартак» больше не топ-клуб. Что ты можешь ответить ему?

— Каждый имеет право на своё мнение. Для меня «Спартак» — топ-клуб. По-моему, мы отлично работаем, чтобы прогрессировать и становиться лучше.

Мы много работаем и будем продолжать, чтобы «Спартак» был там, где он сейчас, а это, на мой взгляд, одно из лучших мест. У нас очень хорошая команда, — сказал Солари в интервью Sport24.