«Барселона» лидирует в гонке за Бастони, «Интер» может потребовать до € 100 млн — TT

«Барселона» лидирует в гонке за подписание центрального защитника «Интера» Алессандро Бастони, который также интересен «Ливерпулю». Спортивный директор сине-гранатовых Деку и главный тренер Ханс-Дитер Флик считают Бастони приоритетным усилением для команды. Об этом сообщает TEAMtalk.

По сведениям источника, каталонский клуб изучил соответствующую информацию и пришёл к выводу, что эта сделка возможна, несмотря на то что миланская команда оценивает защитника в € 80 млн. При этом подчёркивается, что эта сумма может вырасти до € 100 млн в ходе переговоров.

Уверенность «Барселоны» в переходе Бастони обусловлена ​​позитивными первыми переговорами с представителями футболиста, но финансовые ограничения могут стать препятствием.

В нынешнем сезоне итальянец принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

