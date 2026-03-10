Платини: надоело вмешательство VAR в ситуации с игрой рукой

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и экс-футболист сборной Франции Мишель Платини высказался о применении системы VAR в судействе.

«На месте ФИФА, а я не на их месте, использовал бы VAR только для определения линий и офсайда. В тех случаях, когда арбитрам очень сложно разглядеть ситуацию. Надоело вмешательство VAR в ситуации с игрой рукой. Игра рукой может быть умышленной и неумышленной. Они меняют все правила судейства, подстраиваясь под VAR!» – приводит слова Платини L’Equipe со ссылкой на программу After Foot.

Система VAR была официально включена в правила игры в футбол в 2018 году после серии испытаний на международных турнирах.