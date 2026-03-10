Юран: не припомню на своём футбольному веку, чтобы «Спартак» пропускал 10 за три матча

Российский тренер Сергей Юран высказался о большом количестве пропущенных мячей «Спартаком» в трёх стартовых матчах календарного года. В 20-м туре Мир Российской Премьер-Лиги красно-белые одолели «Акрон» (4:3), в 19-м туре команда победила «Сочи» (3:2), а в Фонбет Кубке России уступила «Динамо» (2:5).

«10 мячей «Спартак» пропускает за три матча. Я что-то не припомню на своём футбольном веку, чтобы пропускали 10 мячей. Это очень сложно понять. На мой взгляд, проблема в физическом состоянии команды. Когда команда не готова на 100%, допускаются ляпы и ошибки, пропускаются мячи. «Спартак» играет отрезками. Включатся на 15-20 минут — а потом всё, затем снова включаются. Так было с «Акроном». Во второй тайме как будто из розетки выключили. Сыграй «Акрон» концовку матча чуть иначе, два очка бы «Спартак» не добрал. Для меня удивительно, что «Спартак» пропускает 10 мячей за три матча. Я не помню такого», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.