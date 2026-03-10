Скидки
Ньюкасл Юнайтед — Барселона. Прямая трансляция
23:00 Мск
Юран: не припомню на своём футбольному веку, чтобы «Спартак» пропускал 10 за три матча

Комментарии

Российский тренер Сергей Юран высказался о большом количестве пропущенных мячей «Спартаком» в трёх стартовых матчах календарного года. В 20-м туре Мир Российской Премьер-Лиги красно-белые одолели «Акрон» (4:3), в 19-м туре команда победила «Сочи» (3:2), а в Фонбет Кубке России уступила «Динамо» (2:5).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 3
Акрон
Тольятти
0:1 Болдырев – 18'     1:1 Солари – 23'     2:1 Ву – 41'     3:1 Мартинс – 45+2'     3:2 Беншимол – 57'     3:3 Болдырев – 62'     4:3 Маркиньос – 88'    

«10 мячей «Спартак» пропускает за три матча. Я что-то не припомню на своём футбольном веку, чтобы пропускали 10 мячей. Это очень сложно понять. На мой взгляд, проблема в физическом состоянии команды. Когда команда не готова на 100%, допускаются ляпы и ошибки, пропускаются мячи. «Спартак» играет отрезками. Включатся на 15-20 минут — а потом всё, затем снова включаются. Так было с «Акроном». Во второй тайме как будто из розетки выключили. Сыграй «Акрон» концовку матча чуть иначе, два очка бы «Спартак» не добрал. Для меня удивительно, что «Спартак» пропускает 10 мячей за три матча. Я не помню такого», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

