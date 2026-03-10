Защитник «Тоттенхэма» Порро: «Атлетико» всегда очень силён, нам будет сложно

Испанский защитник «Тоттенхэм Хотспур» Педро Порро высказался о предстоящем первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» Мадрид.

«Я очень увлечён футболом во всех его аспектах и уже предупредил свою команду, что нам предстоит встретиться с оппонентом, который будет бороться до самого конца. Это у них в ДНК. Думаю, это будет очень захватывающий и напряжённый матч, надеюсь, что всё сложится в нашу пользу.

Ни одна из команд не является фаворитом. У «Атлетико» хороший состав, но и про нас можно сказать то же. «Атлетико» всегда очень силён, нам будет очень сложно», — приводит слова Порро официальный сайт УЕФА.