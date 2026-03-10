Скидки
Инфантино: в футболе расизма не должно быть, нет никаких оправданий, чтобы это терпеть

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о борьбе с расизмом в футболе и рассказал, какие меры будут для этого приниматься.

«Расизму нет места. Мы должны бороться с ним изо всех сил. На дворе 2026 год, нельзя дискриминировать кого-либо из-за того, откуда он родом. Иногда люди говорят, что расизм – это проблема общества. Да, но в футболе мы должны решать эту проблему, а общество решит её так, как сочтёт нужным.

В футболе расизма не должно быть, и нет никаких оправданий, чтобы терпеть его. Нулевая терпимость. Прикрывать рот и говорить что-то неприемлемое недопустимо. Если игрок прикрывает рот рукой и говорит что-то расистское, он, очевидно, должен быть удалён.

Конечно, когда это становится дисциплинарным делом, мы должны проанализировать ситуацию и располагать доказательствами, но мы больше не можем принимать старые отговорки», – приводит слова Инфантино AS.

