«С этого все немножко смеются». Дзюба — о словах Соболева про «плохого Сашу»

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба поделился мнением о словах форварда «Зенита» Александра Соболева, который в интервью после матча Фонбет Кубка России с «Балтикой» (0:1), где он забил победный гол, сказал: «Саша больше не будет хорошим мальчиком, каким был последние полтора года. Саша теперь будет плохим, каким был до этого. Саша возвращается».

— Как вам образ плохого парня Саши Соболева?

— Это очень забавно. Естественно, с этого все немножко смеются. Но он забивает — молодец (улыбается), — приводит слова Дзюбы «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Соболев принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

