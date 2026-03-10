«Это ещё больший плевок». Гурцкая — об извинениях Мажича за судейство в 19-м туре РПЛ

Футбольный агент Тимур Гурцкая отреагировал на обращение директор судейского департамента Российского футбольного союза (РФС) Милорада Мажича, который взял на себя ответственность за большое количество вмешательств VAR в 19-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Экспертно-судейская комиссия (ЭСК РФС) признала лишь одну ошибку из рассматриваемых эпизодов по итогам тура.

«Не сильно можно матом ругаться, но я буду стараться. Как получится, не знаю. Он появился и вроде принёс извинения за провальный первый тур. И это вроде неплохо, да? Но фактически за что он извиняется? За то, что из 16 ошибок он признаёт одну демонстративную? Это ещё больший плевок, понимаешь? То есть такое извинение — это ещё больше оскорбление должно быть для людей, чем просто сам факт этого извинения.

Потому что он на абсолютно очевидные вещи говорит: «Нет, там всё было правильно». Но вот одну ошибку [признали]. Вот это в матче «Локомотив» — «Нижний Новгород», ребёнок трёхлетний пришёл бы на футбол — и он там видел бы, что это не пенальти. Для меня лично это оскорбление — такое извинение», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»