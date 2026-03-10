Скидки
Ньюкасл Юнайтед — Барселона. Прямая трансляция
23:00 Мск
«Это ещё больший плевок». Гурцкая — об извинениях Мажича за судейство в 19-м туре РПЛ

Комментарии

Футбольный агент Тимур Гурцкая отреагировал на обращение директор судейского департамента Российского футбольного союза (РФС) Милорада Мажича, который взял на себя ответственность за большое количество вмешательств VAR в 19-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Экспертно-судейская комиссия (ЭСК РФС) признала лишь одну ошибку из рассматриваемых эпизодов по итогам тура.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Воробьёв – 15'     1:1 Олусегун – 69'     2:1 Фассон – 72'    
Удаления: Руденко – 44' / нет

«Не сильно можно матом ругаться, но я буду стараться. Как получится, не знаю. Он появился и вроде принёс извинения за провальный первый тур. И это вроде неплохо, да? Но фактически за что он извиняется? За то, что из 16 ошибок он признаёт одну демонстративную? Это ещё больший плевок, понимаешь? То есть такое извинение — это ещё больше оскорбление должно быть для людей, чем просто сам факт этого извинения.

Потому что он на абсолютно очевидные вещи говорит: «Нет, там всё было правильно». Но вот одну ошибку [признали]. Вот это в матче «Локомотив» — «Нижний Новгород», ребёнок трёхлетний пришёл бы на футбол — и он там видел бы, что это не пенальти. Для меня лично это оскорбление — такое извинение», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

