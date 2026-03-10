Родриго Гоэс сделал заявление после операции на «крестах»

Крайний нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс сделал публикацию после операции по поводу разрывов передней крестообразной связки и наружного мениска правой ноги. Ранее сообщалось, что футболист пропустит 10 месяцев.

«Слава богу, операция прошла хорошо!

Сегодня начинается новая история. Родился новый Родриго. Я готов пройти через весь этот процесс и жить, получая божьи благословения. Очень благодарен за каждое сообщение с выражением любви», — написал Родриго в своём аккаунте в социальной сети.

Родриго получил травму во время матча 26-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» (0:1). Нападающий «сливочных» смог продолжить игру, несмотря на полученное повреждение. Родриго вышел на поле «Сантьяго Бернабеу» на 55-й минуте и доиграл до конца встречи.

