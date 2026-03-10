Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ньюкасл Юнайтед — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Родриго Гоэс сделал заявление после операции на «крестах»

Родриго Гоэс сделал заявление после операции на «крестах»
Комментарии

Крайний нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс сделал публикацию после операции по поводу разрывов передней крестообразной связки и наружного мениска правой ноги. Ранее сообщалось, что футболист пропустит 10 месяцев.

«Слава богу, операция прошла хорошо!

Сегодня начинается новая история. Родился новый Родриго. Я готов пройти через весь этот процесс и жить, получая божьи благословения. Очень благодарен за каждое сообщение с выражением любви», — написал Родриго в своём аккаунте в социальной сети.

Родриго получил травму во время матча 26-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» (0:1). Нападающий «сливочных» смог продолжить игру, несмотря на полученное повреждение. Родриго вышел на поле «Сантьяго Бернабеу» на 55-й минуте и доиграл до конца встречи.

Материалы по теме
Официально
Форвард «Реала» Родриго Гоэс успешно перенёс операцию

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android