Тренер «Тоттенхэма» Тудор высказался о своей команде перед матчем с «Атлетико» в ЛЧ

Тренер «Тоттенхэма» Тудор высказался о своей команде перед матчем с «Атлетико» в ЛЧ
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Игор Тудор перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Атлетико» Мадрид высказался о качестве работы своей команды на тренировках.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
«С каждой тренировкой я вижу повышение уровня мастерства. Системообразующие футболисты постепенно возвращаются к работе. На изменение некоторых старых привычек требуется больше времени, чем ожидаешь. Нелегко изменить то, что ты делал целый год [определённым образом].

Ромеро много пропустил, но усиленно тренировался. Он работал с тренером по физической подготовке и много бегал, чтобы быть в отличной форме. Теперь он вновь может проявить свои лидерские качества», — приводит слова Тудора официальный сайт УЕФА.

