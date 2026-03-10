Тренер «Тоттенхэма» Тудор высказался о своей команде перед матчем с «Атлетико» в ЛЧ

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Игор Тудор перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Атлетико» Мадрид высказался о качестве работы своей команды на тренировках.

«С каждой тренировкой я вижу повышение уровня мастерства. Системообразующие футболисты постепенно возвращаются к работе. На изменение некоторых старых привычек требуется больше времени, чем ожидаешь. Нелегко изменить то, что ты делал целый год [определённым образом].

Ромеро много пропустил, но усиленно тренировался. Он работал с тренером по физической подготовке и много бегал, чтобы быть в отличной форме. Теперь он вновь может проявить свои лидерские качества», — приводит слова Тудора официальный сайт УЕФА.