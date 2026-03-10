Луис Энрике: «ПСЖ» может выиграть ЛЧ второй раз подряд, в первый раз это сложнее

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике выразил мнение, что его команда может выиграть Лигу чемпионов второй раз подряд. В 1/8 финала турнира парижане встретятся с «Челси». Первый матч состоится завтра, 11 марта.

– Вы понимаете пессимизм перед матчем с «Челси»?

– Неважно, что я понимаю, а что нет. Я должен подготовить команду к матчу наилучшим образом. Шумиха вокруг «ПСЖ» – это нормально. Она всегда есть.

– Что сложнее — выиграть Лигу чемпионов или выиграть её снова?

– Это хороший вопрос. В первый раз сложнее. Но и во второй раз тоже непросто (улыбается). Мы можем выиграть во второй раз. Но в первый раз это сложнее, – приводит слова Энрике Le Parisien.