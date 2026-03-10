Скидки
Ньюкасл Юнайтед — Барселона. Прямая трансляция
Луис Энрике: «ПСЖ» может выиграть ЛЧ второй раз подряд, в первый раз это сложнее

Комментарии

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике выразил мнение, что его команда может выиграть Лигу чемпионов второй раз подряд. В 1/8 финала турнира парижане встретятся с «Челси». Первый матч состоится завтра, 11 марта.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Челси
Лондон, Англия
– Вы понимаете пессимизм перед матчем с «Челси»?
– Неважно, что я понимаю, а что нет. Я должен подготовить команду к матчу наилучшим образом. Шумиха вокруг «ПСЖ» – это нормально. Она всегда есть.

– Что сложнее — выиграть Лигу чемпионов или выиграть её снова?
– Это хороший вопрос. В первый раз сложнее. Но и во второй раз тоже непросто (улыбается). Мы можем выиграть во второй раз. Но в первый раз это сложнее, – приводит слова Энрике Le Parisien.

