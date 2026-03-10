Скидки
Ньюкасл Юнайтед — Барселона. Прямая трансляция
Футбол Новости

«Набил бы ему морду». Рэпер Джиган — об инциденте жены с Мбаппе

«Набил бы ему морду». Рэпер Джиган — об инциденте жены с Мбаппе
Комментарии

Рэпер Джиган высказался об эпизоде с нападающим мадридского «Реала» и сборной Франции Килианом Мбаппе, задевшим плечом российскую модель и блогершу Оксану Самойлову при выходе из отеля в Париже. Оксана Самойлова является бывшей женой Джигана. 9 октября минувшего года она подала на развод.

«Место женщины — с семьёй, а не вот это всё. Ездит с этими петушарами, слушает их. Но если бы я был там, набил бы ему морду — этому мудаку Мбаппе», — приводит слова Джигана телеграм-канал «Свита Короля».

Напомним, Килиан Мбаппе на текущий момент восстанавливается после травмы.

