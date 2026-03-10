Наиль Умяров высказался об изменениях в «Спартаке» при Хуане Карседо

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказался об изменениях в тренировочном процессе после назначения в клуб испанца Хуана Карседо. В 20-м туре Мир Российской Премьер-Лиги красно-белые одолели «Акрон» (4:3). Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

— Как бы ты обрисовал игровые принципы Карседо?

— Стали больше внимания уделять мелочам. Ещё работы много, прибавлять нужно во всём. Надеюсь, мы привыкнем как можно скорее, — сказал Умяров в эфире «Матч ТВ».

В 21-м туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Зенитом». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч назначен на субботу, 14 марта.