Наиль Умяров высказался об изменениях в «Спартаке» при Хуане Карседо
Поделиться
Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказался об изменениях в тренировочном процессе после назначения в клуб испанца Хуана Карседо. В 20-м туре Мир Российской Премьер-Лиги красно-белые одолели «Акрон» (4:3). Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 3
Акрон
Тольятти
0:1 Болдырев – 18' 1:1 Солари – 23' 2:1 Ву – 41' 3:1 Мартинс – 45+2' 3:2 Беншимол – 57' 3:3 Болдырев – 62' 4:3 Маркиньос – 88'
— Как бы ты обрисовал игровые принципы Карседо?
— Стали больше внимания уделять мелочам. Ещё работы много, прибавлять нужно во всём. Надеюсь, мы привыкнем как можно скорее, — сказал Умяров в эфире «Матч ТВ».
В 21-м туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Зенитом». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч назначен на субботу, 14 марта.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 марта 2026
-
18:45
-
18:33
-
18:33
-
18:33
-
18:30
-
18:20
-
18:13
-
18:12
-
18:09
-
17:57
-
17:51
-
17:50
-
17:45
-
17:41
-
17:35
-
17:35
-
17:30
-
17:29
-
17:28
-
17:21
-
17:18
-
17:15
-
17:11
-
16:53
-
16:52
-
16:44
-
16:32
-
16:30
-
16:22
-
16:16
-
16:13
-
16:11
-
16:05
-
15:57
-
15:45