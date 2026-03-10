Скидки
Капелло: у «Милана» хороший календарь, так почему бы не попытаться догнать «Интер»?

Бывший главный тренер ряда итальянских клубов и сборной России по футболу Фабио Капелло допустил, что «Милан» сможет отыграть отставание в семь очков от «Интера», возглавляющего таблицу Серии А.

«У «Интера» всё равно хорошее преимущество, но есть мысль, что этого может не хватить, и я говорю не только о соперниках, а ещё и о том, что это чисто психологический вопрос. В каждой игре «Интер» чередует отличный футбол с отрезками мучительной медлительности. И это позволяет соперникам создавать проблемы.

Нужно найти правильные позиции для игроков и дождаться возвращения Чалханоглу и Лаутаро. И играть с большей скромностью и взаимопомощью – этого в последних матчах «Интера» я не видел.

У «Милана» довольно хороший календарь, так почему бы не попытаться догнать лидера? Я с «Реалом» отыграл девять очков у «Барселоны» именно потому, что они расслабились при таком преимуществе. И «Интер» должен быть очень внимателен в этом плане. Опасность в том, что у игроков больше нет той уверенности и спокойствия», – приводит слова Капелло Tuttomercatoweb со ссылкой на Sky Sport Italia.

