Вратарь Реми Дескамп продлил контракт с «Лионом»

«Лион» на официальном сайте объявил о продлении соглашения с французским голкипером Реми Дескампом.

Футболист подписал с «Олимпиком» трудовой договор, срок действия которого рассчитан до лета 2029 года.

Реми Дескамп является воспитанником «Лилля, «Клермона» и «Пари Сен-Жермен». На взрослом уровне футболист выступал за «Тур», «Шарлеруа», «Нант» и другие команды. За «Олимпик» вратарь играет с 2024 года. В общей сложности в активе Дескампа 15 матчей за основную команду лионцев, в которых он пропустил 14 мячей и семь раз отыграл всухую. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость голкипера составляет € 2 млн.