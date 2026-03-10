Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ньюкасл Юнайтед — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь Реми Дескамп продлил контракт с «Лионом»

Вратарь Реми Дескамп продлил контракт с «Лионом»
Комментарии

«Лион» на официальном сайте объявил о продлении соглашения с французским голкипером Реми Дескампом.

Футболист подписал с «Олимпиком» трудовой договор, срок действия которого рассчитан до лета 2029 года.

Реми Дескамп является воспитанником «Лилля, «Клермона» и «Пари Сен-Жермен». На взрослом уровне футболист выступал за «Тур», «Шарлеруа», «Нант» и другие команды. За «Олимпик» вратарь играет с 2024 года. В общей сложности в активе Дескампа 15 матчей за основную команду лионцев, в которых он пропустил 14 мячей и семь раз отыграл всухую. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость голкипера составляет € 2 млн.

Материалы по теме
«Лион» избежал поражения от «Парижа» в 25-м туре Лиги 1
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android