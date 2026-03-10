Скидки
Солари прокомментировал инсайд Генича, что Станкович называл его говном

Нападающий «Спартака» Пабло Солари отреагировал на информацию о непростых взаимоотношениях с бывшим главным тренером красно-белых Деяном Станковичем.

Ранее футбольный комментатор Константин Генич сообщил, что Станкович говорил Солари следующие слова: «Какое же ты говно как игрок. Просто вообще. Я не понимаю, каким образом ты здесь оказался. Ты просто не соответствуешь уровню этой команды. Тебя здесь не должно быть».

— Была ли такая ситуация, говорил ли Станкович эти слова?
— Я сам всегда самокритичен. Примерно первые шесть месяцев в России я играл не лучшим образом. Мне понадобилось довольно много времени на адаптацию — был очень далеко от дома, это оказалось тяжело. Но я пришёл сюда именно при Станковиче, и у нас с ним были хорошие отношения. Так что в целом это неправда.

— То есть Станкович хороший тренер и человек, и чёртом вы его назвать не можете?
— Как уже сказал, именно из-за Станковича я здесь. Я ему благодарен, мне не из-за чего говорить про него плохо. Нет причин, поэтому не буду плохо про него говорить. Да и вообще не люблю про кого-то плохо говорить, — приводит слова Солари «РБ Спорт».

Сербский специалист занимал указанную должность с лета 2024 года по ноябрь 2025 года. За этот период под руководством Станковича красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили. Солари перешёл в «Спартак» в феврале 2025 года.

Материалы по теме
Солари ответил на слова Аршавина, что «Спартак» больше не является топ-клубом

Как появился «Спартак»:

