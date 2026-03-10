Гришин — о «Спартаке»: Ловчев от игры в обороне у себя дома переворачивается
Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин оценил игру «Спартака» в обороне в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (4:3). Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев из Нальчика.
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 3
Акрон
Тольятти
0:1 Болдырев – 18' 1:1 Солари – 23' 2:1 Ву – 41' 3:1 Мартинс – 45+2' 3:2 Беншимол – 57' 3:3 Болдырев – 62' 4:3 Маркиньос – 88'
«Соглашусь, по бразильской системе играли. Голы зрители любят, но, поверь мне, сейчас Евгений Серафимович Ловчев переворачивается у себя дома и оборону спартаковскую он бы сейчас разобрал на части.
Потому что они играли хорошо в атаку, но нельзя пропускать столько голов. Футбол — это всё-таки такая игра, где, как нам раньше говорили, строится всё «от печки», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».
