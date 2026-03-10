Скидки
Арбелоа — о фаворите матча с «Сити»: «Реал» никогда не должен чувствовать себя слабее

Арбелоа — о фаворите матча с «Сити»: «Реал» никогда не должен чувствовать себя слабее
Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа ответил, являются ли «сливочные» фаворитами в грядущем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (11 марта).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это мадридский «Реал», мы никогда не должны чувствовать себя хуже кого-либо. Знаем, насколько хорош «Сити», их тренер, их игроки, но мы будем смотреть им в глаза. Это Мадрид», — сказал Арбелоа на пресс-конференции.

Первый матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Ответная игра состоится 17 марта на стадионе «Этихад» в Манчестере. Она начнётся в 23:00.

Материалы по теме
Арбелоа ответил Лапорте, заявившему о связи «Реала» и судейского комитета Испании

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

