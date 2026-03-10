Скидки
Ньюкасл Юнайтед — Барселона. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

В «ПСЖ» рассказали о состоянии Фабиана Руиса и Кентена Нджанту перед игрой с «Челси»

Комментарии

Медицинский штаб «ПСЖ» предоставил отчёт о состоянии здоровья полузащитника Фабиана Руиса и нападающего Кентена Нджанту перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси». Встреча состоится завтра, 11 марта, в Париже.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сообщается, что Руис продолжает свои адаптированные индивидуальные тренировки, а Нджанту по прежнему следует назначенному протоколу лечения.

Ранее «ПСЖ» одержал победу над «Монако» в стыковых матчах со счётом 5:4 по сумме двух встреч. «Челси» вышел в 1/8 финала напрямую, заняв шестое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

