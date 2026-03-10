Скидки
Ньюкасл Юнайтед — Барселона. Прямая трансляция
23:00 Мск
«Явная ошибка». Гришин — о пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Акроном»

Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о пенальти в ворота «Спартака» в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (4:3). Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев из Нальчика.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 3
Акрон
Тольятти
0:1 Болдырев – 18'     1:1 Солари – 23'     2:1 Ву – 41'     3:1 Мартинс – 45+2'     3:2 Беншимол – 57'     3:3 Болдырев – 62'     4:3 Маркиньос – 88'    

«Для меня это однозначно не пенальти, потому что мяча не касается ни один, ни другой игрок. Они просто нога в ногу себе бьют и никакого момента нет. И даже если мы берём по тому, куда мяч отлетает, он отлетает от ворот. Здесь удара нет у Беншимола.

Здесь такая явная ошибка, мне кажется, судьи, что здесь он дал пенальти. Что вне игры был Солари [при голе Кристофера Ву], стоял, мешал Гудиеву — то же самое», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Сборная 20-го тура РПЛ. Палач ЦСКА, волшебник «Спартака» и звёзды клубов-аутсайдеров
