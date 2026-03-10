«Явная ошибка». Гришин — о пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Акроном»
Поделиться
Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о пенальти в ворота «Спартака» в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (4:3). Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев из Нальчика.
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 3
Акрон
Тольятти
0:1 Болдырев – 18' 1:1 Солари – 23' 2:1 Ву – 41' 3:1 Мартинс – 45+2' 3:2 Беншимол – 57' 3:3 Болдырев – 62' 4:3 Маркиньос – 88'
«Для меня это однозначно не пенальти, потому что мяча не касается ни один, ни другой игрок. Они просто нога в ногу себе бьют и никакого момента нет. И даже если мы берём по тому, куда мяч отлетает, он отлетает от ворот. Здесь удара нет у Беншимола.
Здесь такая явная ошибка, мне кажется, судьи, что здесь он дал пенальти. Что вне игры был Солари [при голе Кристофера Ву], стоял, мешал Гудиеву — то же самое», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».
Материалы по теме
Комментарии
- 10 марта 2026
-
20:15
-
20:15
-
20:06
-
20:00
-
20:00
-
20:00
-
20:00
-
19:55
-
19:45
-
19:38
-
19:38
-
19:37
-
19:25
-
19:24
-
19:18
-
19:17
-
19:06
-
18:59
-
18:58
-
18:54
-
18:45
-
18:33
-
18:33
-
18:33
-
18:30
-
18:20
-
18:13
-
18:12
-
18:09
-
17:57
-
17:51
-
17:50
-
17:45
-
17:41
-
17:35