«Явная ошибка». Гришин — о пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Акроном»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о пенальти в ворота «Спартака» в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (4:3). Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев из Нальчика.

«Для меня это однозначно не пенальти, потому что мяча не касается ни один, ни другой игрок. Они просто нога в ногу себе бьют и никакого момента нет. И даже если мы берём по тому, куда мяч отлетает, он отлетает от ворот. Здесь удара нет у Беншимола.

Здесь такая явная ошибка, мне кажется, судьи, что здесь он дал пенальти. Что вне игры был Солари [при голе Кристофера Ву], стоял, мешал Гудиеву — то же самое», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».