Главная Футбол Новости

Галатасарай — Ливерпуль: стартовые составы команд на матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/2026, 10 марта

«Галатасарай» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Комментарии

Сегодня, 10 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встретятся турецкий «Галатасарай» и английский «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле (Турция). В качестве главного арбитра встречи выступит Хесус Хиль Мансано из Испании. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 20:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Галатасарай»: Чакыр, Бардакджи, Санчес, Синго, Якобс, Торрейра, Лемина, Йылмаз, Сара, Ланг, Осимхен.

«Ливерпуль»: Мамардашвили, ван Дейк, Конате, Гомес, Керкез, Гравенберх, Мак Аллистер, Салах, Вирц, Собослаи, Экитике.

«Галатасарай» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, одолев в раунде плей-офф итальянский «Ювентус» — 5:2 (2:3 д. вр.). «Ливерпуль» квалифицировался в 1/8 финала по итогам общего этапа. В турнирной таблице англичане заняли третье место.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная сетка Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Комментарии
