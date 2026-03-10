Скидки
Ньюкасл Юнайтед — Барселона. Прямая трансляция
Быстров объяснил причины потери очков лидеров РПЛ в 20-м туре

Комментарии

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров высказался относительно причин потери очков лидерами Мир РПЛ в 20-м туре соревнования.

В минувшем туре «Зенит» проиграл «Оренбургу» (1:2), Краснодар уступил «Рубину» (1:2), ЦСКА – московскому «Динамо» (1:4). «Балтика» разделила очки с «Ростовом» (1:1), а «Локомотив» – с «Ахматом» (2:2).

«Причина потерь очков лидерами – возобновление сезона. Те, кто борются за выживание, лучше подготовились к матчам. Плюс проблемы с полями, с погодой. Это всё играет за команды, которые ниже классом. Если бы сейчас был июнь, ни одного поражения лидеров не случилось бы. Так было всегда», – приводит слова Быстрова Metaratings.

Материалы по теме
Быстров ответил, какая российская команда первой выиграет Лигу чемпионов

Самые титулованные футбольные клубы России:

