Нападающий «ПСЖ» Баркола высказался о предстоящем матче с «Челси» в ЛЧ

Нападающий «ПСЖ» Брэдли Баркола заявил, что парижане не рассматривают матч с «Челси» как возможность взять реванш за поражение на клубном чемпионате мира. В среду, 11 марта, «ПСЖ» сыграет с лондонским клубом в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

– Вы по-прежнему голодны после того, как в прошлом году выиграли почти всё?

– Да, мы всегда голодны. Знали, что будет труднее, но мы всегда жаждем победы, ради этого играем. Всегда делаем всё, чтобы победить.

– Вы понимаете, с каким пессимизмом оценивают «ПСЖ» и нынешнее физическое состояние команды?

– Думаю, мы всегда способны оставаться на высоте, не раз это доказывали. Мы готовимся к таким матчам с невероятным усердием. Собираемся сделать всё, что в наших силах, чтобы показать себя с лучшей стороны.

– Вы хотите взять реванш за поражение в финале клубного чемпионата мира? «Челси» тогда вас впечатлил?

– Мы не думаем о реванше, это было другое время и другой турнир, теперь всё совершенно иначе. Мы действительно хотим выиграть этот матч, он очень важен, это стадия плей-офф. Это отличная команда, они играют очень хорошо. Но мы много работали, чтобы подготовиться к этой игре, – приводит слова Баркола Le Parisien.