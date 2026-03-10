«Динамо» объявило о продлении контракта с полузащитником

Московское «Динамо» в телеграм-канале объявило о продлении контракта с 17-летним полузащитником Тимофеем Маринкиным. Трудовое соглашение с воспитанником академии бело-голубых пролонгировано до 2029 года.

«17-летний воспитанник академии «Динамо» в июне 2025 года начал выступать за вторую команду бело-голубых, а зимой прошёл сборы с основой. В дебютном матче за главную команду Тимофей оформил ассист на гол в ворота «Спартака». Последние три года полузащитник также выступал за юношеские сборные России.

Продолжай прогрессировать в составе «Динамо», Тимофей», — написано в сообщении «Динамо».

После 20 туров Мир РПЛ бело-голубые набрали 27 очков и занимают седьмое место.

