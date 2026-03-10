Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о переносе матча с «Арсеналом» в манеж

Президент «Урала» Григорий Иванов выступил с заявлением на тему переноса матча 24-го тура Pari Первой лиги с тульским «Арсеналом» в манеж.

«Уважаемые болельщики! В связи с переносом домашней игры с «Арсеналом» в манеж хочу сказать вам несколько слов.

Такого холодного февраля и начала марта, как в этом году, не было очень давно. Из-за этого газон на «Екатеринбург Арене», несмотря на все наши усилия, оказался не готов. Мы всегда играем для вас, поэтому было принято решение о переносе матча в манеж. Да, он небольшой, но для нас главное, что вы всё равно будете с нами и поддержите команду.

Наши агрономы делают всё возможное, чтобы апрельские домашние матчи «Урал» провёл уже на «Екатеринбург Арене»!

Благодарю вас и прошу отнестись к этой ситуации с пониманием», — приводит слова Иванова официальный телеграм-канал уральцев.