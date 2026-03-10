Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ньюкасл Юнайтед — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о переносе матча с «Арсеналом» в манеж

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о переносе матча с «Арсеналом» в манеж
Комментарии

Президент «Урала» Григорий Иванов выступил с заявлением на тему переноса матча 24-го тура Pari Первой лиги с тульским «Арсеналом» в манеж.

Россия — Лига PARI . 24-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 11:30 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Арсенал Т
Тула
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Уважаемые болельщики! В связи с переносом домашней игры с «Арсеналом» в манеж хочу сказать вам несколько слов.

Такого холодного февраля и начала марта, как в этом году, не было очень давно. Из-за этого газон на «Екатеринбург Арене», несмотря на все наши усилия, оказался не готов. Мы всегда играем для вас, поэтому было принято решение о переносе матча в манеж. Да, он небольшой, но для нас главное, что вы всё равно будете с нами и поддержите команду.

Наши агрономы делают всё возможное, чтобы апрельские домашние матчи «Урал» провёл уже на «Екатеринбург Арене»!

Благодарю вас и прошу отнестись к этой ситуации с пониманием», — приводит слова Иванова официальный телеграм-канал уральцев.

Материалы по теме
Матч между «Уралом» и «Арсеналом» в 24-м туре Первой лиги пройдёт в манеже
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android