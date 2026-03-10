ЦСКА обратился в ЭСК РФС по удалению Лусиано Гонду в матче с «Динамо» — источник

ЦСКА обратился в экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по одному эпизоду матча 20‑го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» (1:4). Красно-синие просят рассмотреть удаление нападающего Лусиано Гонду на 17-й минуте. Об этом сообщил источник «Матч ТВ».

Аргентинский форвард был удалён за нарушение правил на защитнике бело-голубых Максиме Осипенко. Гонду в центре поля попал прямой ногой в район груди игрока соперника.

В нынешнем сезоне Лусиано Гонду принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

