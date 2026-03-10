Скидки
Футбол

ЦСКА обратился в ЭСК РФС по удалению Лусиано Гонду в матче с «Динамо» — источник

ЦСКА обратился в ЭСК РФС по удалению Лусиано Гонду в матче с «Динамо» — источник
Комментарии

ЦСКА обратился в экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по одному эпизоду матча 20‑го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» (1:4). Красно-синие просят рассмотреть удаление нападающего Лусиано Гонду на 17-й минуте. Об этом сообщил источник «Матч ТВ».

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 13'     0:2 Маричаль – 45+4'     1:2 Мойзес – 58'     1:3 Бителло – 66'     1:4 Сергеев – 84'    
Удаления: Гонду – 17' / нет

Аргентинский форвард был удалён за нарушение правил на защитнике бело-голубых Максиме Осипенко. Гонду в центре поля попал прямой ногой в район груди игрока соперника.

В нынешнем сезоне Лусиано Гонду принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

