Гурцкая: если «Спартак» увезёт очки с «Зенитом», я сойду с ума окончательно

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился ожиданиями от матча 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Спартаком». Встреча пройдёт в субботу, 14 марта. Команды сыграют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
«Подождём матч со «Спартаком». «Спартак» пропустил вдруг ни с того ни с сего 10, открытая команда. Если «Спартак» с «Зенитом» так сыграет и каким-то образом оттуда увезёт очки, из Питера, я сойду с ума окончательно. Я реально сойду с ума, если «Спартак» увезёт очки.
Потому что с такой защитой, как сейчас у «Спартака», «Зенит» должен даже с неправильно поставленными игроками им три забить. До матча. А в матче может быть всё что угодно. Пойдёт игра у Барко, Жедсона и Маркиньоса — они ничем не слабее», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»